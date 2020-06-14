Экс-президент ФИФА снова обвиняется в правонарушениях.
Зепп Блаттер, Getty Images
14 июня 2020, 16:59
Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер обвиняется в неправомерном платеже в 1 млн долларов из фондов организации, сообщает Bloomberg. Блаттер отрицает любые правонарушения.
В 2010 году ФИФА выдала беспроцентный кредит в миллион долларов футбольной ассоциации Тринидада и Тобаго. Позже долг списали, таким образом, сделав этот платеж своеобразным подарком.
Это расследование – последнее из тех, которые связаны с нерегулярными платежами бывшему вице-президенту ФИФА из Тринидада и Тобаго Джеку Уорнеру. На данный момент Уорнеру угрожает экстрадиция в США.
В апреле прокуратура Швейцарии должна была закрыть дело против Блаттера о злоупотреблении при продаже прав на телетрансляции.