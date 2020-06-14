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Экс-президент ФИФА снова обвиняется в правонарушениях.

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер обвиняется в неправомерном платеже в 1 млн долларов из фондов организации, сообщает Bloomberg. Блаттер отрицает любые правонарушения.

В 2010 году ФИФА выдала беспроцентный кредит в миллион долларов футбольной ассоциации Тринидада и Тобаго. Позже долг списали, таким образом, сделав этот платеж своеобразным подарком.

Это расследование – последнее из тех, которые связаны с нерегулярными платежами бывшему вице-президенту ФИФА из Тринидада и Тобаго Джеку Уорнеру. На данный момент Уорнеру угрожает экстрадиция в США.

В апреле прокуратура Швейцарии должна была закрыть дело против Блаттера о злоупотреблении при продаже прав на телетрансляции.