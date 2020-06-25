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Партизан ушел от поражения в основное время, но в послематчевой серии сложил оружие.

Войводина из Нови Сада – обладатель Кубка Сербии-2019/20. В финале команда в серии пенальти обыграла Партизан. Для клуба это второй Кубок Сербии в истории. Первый был завоеван в 2014 году.

В основное время Войводина лидировала 2:0 благодаря голам Миляна Вукадиновича и Петара Божича, однако Партизан сумел отыграться: Филипп Стеванович забил на 80-й минуте, а Страхиня Павлович на 90+6.

В серии послематчевых пенальти Войводина забила все четыре своих пенальти, а у Партизана не реализовали свои попытки Виташ и Стеванович.

Предыдущий матч команды также играли между собой в рамках чемпионата Сербии. Тогда Войводина выиграла 1:0 благодаря голу Неманьи Човича с пенальти.