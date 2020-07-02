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Как минимум три футболиста белорусской команды под подозрением на COVID-19.

В чемпионате Беларуси подозрение на вспышку коронавируса. Как сообщает Прессбол, у трех футболистов Динамо-Брест подозрение на COVID-19.

При этом, один из лидеров команды Александр Нойок находится в больнице с пневмонией. Точной информации об остальных футболистов на данный момент нет.

Напомним, что в составе Динамо Брест также выступают Артем Милевский и Евгений Хачериди.

Отметим, что чемпионат Беларуси — один из немногих, который продолжал проводить поединки даже во время пика пандемии коронавируса.