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Промах аргентинца не позволил его команде навязать борьбу за очки сопернику.

В матче чемпионата США между собой встречались Интер Майами и Филадельфия Юнион.

В стартовом составе своей команды вышел Гонсало Игуаин — для него это была дебютная встреча. 32-летний футболист не реализовал пенальти при счете 0:2, а его клуб в итоге уступил — 0:3.

Экс-игрок Ювентуса отыграл все 90 минут.

По слухам, в Интер Майами Игуаин будет зарабатвыать 8,9 миллионов долларов за сезон.