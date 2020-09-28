В матче чемпионата США между собой встречались Интер Майами и Филадельфия Юнион. 
В стартовом составе своей команды вышел Гонсало Игуаин — для него это была дебютная встреча. 32-летний футболист не реализовал пенальти при счете 0:2, а его клуб в итоге уступил — 0:3. 
 
Экс-игрок Ювентуса отыграл все 90 минут. 
По слухам, в Интер Майами Игуаин будет зарабатвыать 8,9 миллионов долларов за сезон. 