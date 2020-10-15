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Итальянское издание Tuttosport в очередной раз сократило количество соискателей награды.

Представители чемпионата Украины лишились даже теоретического шанса на награду Golden Boy-2020, ведь полузащитник Шахтера Маркос Антонио и нападающий Динамо Владислав Супряга не вошли в итоговую двадцатку претендентов.

Отметим, что их не было среди 60 претендентов на награду (были Тете и Георгий Цитаишвили), но они появились в топ-40.

Итоговая двадцатка претендентов на Golden Boy-2020 выглядит так:

Митчелл Баккер, ПСЖ

Эдуардо Камавинга, Ренн

Джонатан Дэвид, Лилль

Альфонсо Дэвис, Бавария

Сержиньо Дест, Барселона

Фабиу Силва, Вулверхэмптон

Ансу Фати, Барселона

Фил Фоден, Манчестер Сити

Райан Гравенберх, Аякс

Мейсон Гринвуд, Манчестер Юнайтед

Эрлинг Холанд, Боруссия Д

Каллум Хадсон-Одои, Челси

Деян Кулусевски, Ювентус

Родриго Гоэс, Реал

Букайо Сака, Арсенал

Джейдон Санчо, Боруссия Д

Доминик Собослаи, РБ Зальцбург

Сандро Тонали, Милан

Ферран Торрес, Манчестер Сити

Винисиус Жуниор, Реал.

В прошлом сезоне награда Golden Boy досталась полузащитнику Атлетико Мадрид Жоау Фелишу.