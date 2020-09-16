Украина

При этом из списка пропали хавбек Динамо Георгий Цитаишвили и полузащитник Шахтера Тете.

Итальянское издание Tuttosport объявило о продолжении голосования за претендентов на премию Golden Boy-2020, которая вручается лучшему молодому игроку года в Европе по итогам сезона.

В списке из 40 претендентов нашлось место и для двух представителей чемпионата Украины – нападающего Динамо Владислава Супряги и полузащитника Шахтера Маркоса Антонио.

При этом, стоит отметить, из списка номинированных футболистов на данную награду исчезли Георгий Цитаишвили из Динамо, а также Тете из Шахтера, которые ранее входили топ-80 потенциальных обладателей премии.

Проголосовать за одного из оставшихся 40 претендентов на звание Golden Boy можно на этой странице сайта Tuttosport. Финальное решение будет приниматься на основе голосов болельщиков, а также голосования среди журналистов.