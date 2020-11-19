Сборная Украины оказалась во второй корзине.
Официальное лого ЧМ-2022, Getty Images
19 ноября 2020, 06:45
После завершения заключительных матчей группового этапа Лиги наций стали известны составы всех корзин при жеребьевке отбора на Чемпионат мира, который состоится в 2022 году в Катаре.
Сборная Украины оказалась во второй корзине, куда попала и национальная команда Румынии благодаря техническому поражению Норвегии.
Сама жеребьевка отбора ЧМ-2022 состоится 7 декабря в Цюрихе по ноябрьскому рейтингу ФИФА.
Вашему вниманию составы всех корзин:
Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания, Нидерланды
Корзина 2: Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Украина, Австрия, Словакия, Сербия, Турция, Румыния
Корзина 3: Россия, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия, Греция
Корзина 4: Босния, Словения, Черногория, Северная Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Белоруссия, Люксембург
Корзина 5: Кипр, Армения, Фарерские острова, Эстония, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра
Корзина 6: Молдавия, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино