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Сборная Украины оказалась во второй корзине.

После завершения заключительных матчей группового этапа Лиги наций стали известны составы всех корзин при жеребьевке отбора на Чемпионат мира, который состоится в 2022 году в Катаре.

Сборная Украины оказалась во второй корзине, куда попала и национальная команда Румынии благодаря техническому поражению Норвегии.

Сама жеребьевка отбора ЧМ-2022 состоится 7 декабря в Цюрихе по ноябрьскому рейтингу ФИФА.

Вашему вниманию составы всех корзин:

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания, Нидерланды

Корзина 2: Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Украина, Австрия, Словакия, Сербия, Турция, Румыния

Корзина 3: Россия, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия, Греция

Корзина 4: Босния, Словения, Черногория, Северная Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Белоруссия, Люксембург

Корзина 5: Кипр, Армения, Фарерские острова, Эстония, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра

Корзина 6: Молдавия, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино