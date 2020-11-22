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Брестский клуб без проблем обыграл соперника.

В матче 29-го тура чемпионата Беларуси брестское Динамо в гостях не оставило шансов Городеи 1:4.

На 78-й минуте встречи за гостей отметился голом Артем Милевский, который не забивал на протяжении 14 матчей. В последний раз он поражал ворота все той же Городеи еще 20-го июня.

Также четвертый гол за Динамо забил другой украинец — Александр Нойок. Тот, в свою очередь, поражал ворота соперника в последний раз шестого июня в игре против Минска.

Городея - Динамо-Брест 1:4

Голы: Саичич, 53 — Гордейчук, 50, Лаптев, 64, Милевский, 78, Нойок, 90

После 29 туров Динамо-Брест занимает пятое место в таблице чемпионата Беларуси. Городея — 13-я.