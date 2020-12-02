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Португальский специалист не смог показать вместе с командой достойного результата в отборе на чемпиона мира-2022.

На своем официальном сайте Федерация футбола Колумбии опубликовала заявление о расторжении контракта с наставником национальной команды среди мужчин Карлушем Кейрушем по обоюдному согласию сторон.

"Для Федерации футбола Колумбии было гордостью иметь отношения с именитым наставником в течение почти двух лет, за которые он поделился с нами своими знаниями и опытом на международном уровне.

Ваш вклад, который вы нам оставили, послужит продолжению развития проектов реформ, выполняющихся сейчас со во всех сборных нашей страны".

Причиной для досрочного расторжения контракта являются неудачные выступления команды в квалификации к чемпионату мира-2022, где сборная Колумбии за четыре сыгранных поединка смогла набрать лишь 4 очка, что серьезно усложняет ей задачу попадания в финальную часть международного форума.

Тренерская карьера Карлоша Кейруша насчитывает уже 14 различных команд, однако нигде он не задерживался более чем на 93 матча (сборная Ирана).

Следующий матч Колумбия сыграет в конце марта 2021 года, когда сразится в домашних условиях с лидером регионального отбора — Бразилией.