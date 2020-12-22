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Football.ua рассказывает все о будущем мундиале.

Чемпионат мира-2022 — 22-й чемпионат мира по футболу ФИФА. Его финальная часть пройдет в ноябре и декабре 2022 года в Катаре. Чемпионат мира по футболу впервые пройдёт на Ближнем Востоке, а также впервые в Северном полушарии пройдет осенью и зимой.

Финальный матч пройдёт 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей. Грядущий мундиаль — последний чемпионат мира по футболу ФИФА с 32 командами.

Участники

В финальном турнире чемпионата мира 2022 года примут участие 32 сборные. Окончательный список участников сформируется после проведения квалификационного турнира, жеребьевка которого прошла 7 декабря в швейцарском Цюрихе.

Логотип

Логотип ЧМ-2022 является лентой, символизирующей бесконечность и гармонию, а также форму песчаных дюн. На ленте изображены традиционные арабские орнаменты. В логотипе можно разглядеть цифры 2 и 0 (связано с годом проведения). Он изображён в цветах катарского флага, и традиционно белой арабской одежды. Надпись Qatar 2022 изображена древне-арабским написанием.

Стадионы

8 стадионов из пяти городов примут матчи ЧМ-2022. Для преодоления жары катарцы обязались оснастить стадионы системами охлаждения воздуха, поддерживающими температуру на уровне не выше плюс 27 градусов.

Строительство первого стадиона началось в 2013 году и заняло 4 года. В 2021 году все стадионы должны быть завершены.

Квалификация

Регламент

На первом этапе победители всех отборочных групп будут квалифицированы напрямую на чемпионат мира, который состоится в Катаре.

На втором этапе через в раунде плей-офф примут участие 12 команд (10 команд занявших вторые места в отборочных группах и 2 команды путём отбора через Лигу наций), которые между собой определят три команды, которые также попадут на ЧМ-2022.

Отметим, что команды могут пройти отбор в плей-офф через Лигу наций, если будут выполнены следующие критерии:

а) Команды являются победителями своих групп в Лиге наций;

б) Эти команды заняли с 3-го по 6-е место в отборочной группе (занявшие 1-е место уже прошли квалификацию, а занявшие 2-е место уже участвуют в плей-офф);

в) Среди оставшихся будут выбраны 2 команды с наибольшим рейтингом Лиги наций УЕФА.

Группы

ЧМ-2022. Отбор. Группа А

Group A Португалия Сербия Ирландия Люксембург Азербайджан

ЧМ-2022. Отбор. Группа B

Group B Испания Швеция Греция Грузия Косово

ЧМ-2022. Отбор. Группа C

Group C Италия Швейцария Северная Ирландия Болгария Литва

ЧМ-2022. Отбор. Группа D

Group D Франция Украина Финляндия Босния и Герцеговина Казахстан

ЧМ-2022. Отбор. Группа E

Group E Бельгия Уэльс Чехия Беларусь Эстония

ЧМ-2022. Отбор. Группа F

Group F Дания Австрия Шотландия Израиль Фарерские острова Молдо ва

ЧМ-2022. Отбор. Группа G

Group G Нидерланды Турция Норвегия Черногория Латвия Гибралтар

ЧМ-2022. Отбор. Группа H

Group Н Хорватия Словакия Россия Словения Кипр Мальта

ЧМ-2022. Отбор. Группа I

Group I Англия Польша Венгрия Албания Андорра Сан-Марино

ЧМ-2022. Отбор. Группа J

Group J Германия Румыния Исландия Северная Македония Армения Лихтенштейн

Расписание матчей отбора на ЧМ-2022



Тур 1: 24-25 марта 2021 года

Тур 2: 27-28 марта 2021 года

Тур 3: 30-31 марта 2021 года

Тур 4: 1-2 сентября 2021 года

Тур 5: 4-5 сентября 2021 года

Тур 6: 7-8 сентября 2021 года

Тур 7: 8-9 октября 2021 года

Тур 8: 11-12 октября 2021 года

Тур 9: 11-13 ноября 2021 года

Тур 10: 14-16 ноября 2021 года

Даты матчей плей-офф:

Полуфиналы: 24-25 марта 2022 года

Финал: 28-29 марта 2022 года