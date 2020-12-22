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Бывший президент ФИФА и компании-подрядчики допустили нарушения при управлении музеем ФИФА в центре Цюриха.

Международная федерация футбола провела внутреннее расследование в вопросе руководства своего бывшего президента Зеппа Блаттера и выявила нарушения, которые стали причиной подачи организацией уголовной жалобы в прокуратуру кантона Цюрих.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, Блаттер и компании-подрядчики потратили 140 миллионов франков (158 млн долларов) на реконструкцию здания с проектом музея ФИФА в Цюрихе, которым организация не владеет.

Кроме того, стоимость данного проекта, который рассчитан до 2045 года, по условиям соглашения оценена в 500 миллионов швейцарских франков. По информации ФИФА, это значительно превышает стандартные рыночные расценки.

"Учитывая огромные затраты, связанные с музеем, а также общий уровень работы предыдущей администрации ФИФА, нами было проведено внутреннее расследование с целью выяснить, что на самом деле здесь происходило. Расследование выявило широкий спектр подозрительных действий и ошибок в управлении, некоторые из которых могут иметь уголовный характер".

"Мы пришли к выводу, что у нас нет другого выхода, кроме как обратиться в прокуратуру кантона Цюрих. Не в последнюю очередь потому, что нынешнее руководство ФИФА также имеет финансовые обязательства и намерено их исполнять. Даже если те, кто был перед нами, с этой задачей не справился", — приводит слова первого заместителя генсека ФИФА Аласдера Белла официальный сайт организации.

Нынешняя администрация ФИФА намерена передать всю документацию по этому вопросу в независимый комитет по этике, чтобы он мог инициировать любое расследование, которое сочтет целесообразным с учетом обстоятельств. Также ФИФА заявила, что продолжит совместное сотрудничество с властями Швейцарии.

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