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Жизни бывшего президента ФИФА ничего не угрожает, но ситуация весьма серьезная.

Бывший президент Международной федерации футбола Зепп Блаттер попал в больницу, где в данный момент проходит лечение. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, сейчас жизни 84-летнего экс-функционера ничего не угрожает, однако это не отменяет факт наличия у него серьезных проблем со здоровьем.

Причины госпитализации Блаттера не уточняются. В 2016 году Зеппу диагностировали рак кожи, а в декабре 2020 года возрастной экс-функционер переболел коронавирусом.

Напомним, ранее ФИФА выдвинула Блаттеру обвинения в растрате средств и подала на него уголовную жалобу в прокуратуру кантона Цюрих.

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