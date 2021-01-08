Жизни бывшего президента ФИФА ничего не угрожает, но ситуация весьма серьезная.
Зепп Блаттер, Getty Images
08 января 2021, 10:18
Бывший президент Международной федерации футбола Зепп Блаттер попал в больницу, где в данный момент проходит лечение. Об этом сообщает Bild.
По информации источника, сейчас жизни 84-летнего экс-функционера ничего не угрожает, однако это не отменяет факт наличия у него серьезных проблем со здоровьем.
Причины госпитализации Блаттера не уточняются. В 2016 году Зеппу диагностировали рак кожи, а в декабре 2020 года возрастной экс-функционер переболел коронавирусом.
Напомним, ранее ФИФА выдвинула Блаттеру обвинения в растрате средств и подала на него уголовную жалобу в прокуратуру кантона Цюрих.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.