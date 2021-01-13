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Нападающий Данди Юнайтед сумел спасти свою команду от поражения.

В рамках поединка 23-го тура шотландской Премьер-лиги Данди Юнайтед получил возможность в домашнем поединке против Сент-Джонстона почтить память своего экс-наставника Джима Маклина, скончавшегося в возрасте 83-х лет.

Игра для хозяев поля началась достаточно успешно — уже на 9-й минуте Луис Аппере сумел открыть счет, однако гости ответили двумя точными выстрелами еще до перерыва. Спасать игру для "мандаринов" взялся их форвард Лоуренс Шенкленд, которому удался эффектный выстрел с дальней дистанции на 53-й минуте. В итоге, счет так и остался ничейным (2:2) вплоть до финального свистка.

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