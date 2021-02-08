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Football.ua анонсирует самые интригующие матчи этой недели.

На этой неделе состоится много увлекательных и важных поединков, но в этом материале мы выделим пять главных матчей недели во внутренних соревнованиях. Так, в список попали два поединка Серии А, один Кубка Италии и два из АПЛ.

Лестер — Ливерпуль

Суббота, 13 февраля, 14:30. Лестер, Кинг Пауэр. 24-ый тур АПЛ

В одном из центральных матчей тура субботнюю игровую программу в элитном дивизионе Англии откроют Лестер и Ливерпуль. Вряд ли стоит смотреть на этот поединок в качестве попыток Ливерпуля догнать Манчестер Сити. Это уже прямая борьба за места в зоне Лиги чемпионов.

Подопечные Юргена Клоппа уступили Манчестер Сити в очной встрече и теперь находятся на четвертой строчке турнирной таблицы. "Лисицы" же в прошлом туре играли против Вулверхэмптона и поделили очки. Большой вопрос: смогут ли мерсисайдцы переломить неудачную серию или Лестер продолжит их страдания?

По мнению букмекеров компании Pinnacle , Ливерпуль — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 2,10. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,66, а на победу "лисиц" — 3,64.

Манчестер Сити — Тоттенхэм

Суббота, 13 февраля, 19:30. Манчестер, Этихад Стэдиум. 24-ый тур АПЛ

Манчестер Сити набрал сумасшедшую форму и примет на своем поле Тоттенхэм. Понятно, что обеим командам нужна победа с турнирной точки зрения, но этот поединок все-таки привлекает классикой мирового футбола — противостоянием Жозе Моуриньо и Хосепа Гвардиолы. Лига и команды не имеют значение. Это всегда горячо.

"Горожане" обыграли Ливерпуль в очень важном поединке, Манчестер Юнайтед не хватает стабильности, как и Лестеру, а потому Манчестер Сити уже выстелил себе дорожку к чемпионскому титулу. Значит, Моуриньо еще сильнее захочет насолить испанцу. Да и "шпорам" очень нужны очки, ведь седьмое место не даст путевку в Лигу чемпионов.

По мнению букмекеров компании Pinnacle , Манчестер Сити — абсолютный фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 1,34. На ничью можно поставить с коэффициентом 5,89, а на победу "шпор" — 2,1.

Наполи — Ювентус

Суббота, 13 февраля, 22:00. Неаполь, стадион им. Марадоны. 22-ой тур Серии А

В центральном поединке тура в чемпионате Италии сойдутся Наполи и Ювентус. Неаполитанцы испытывают проблемы в последнее время, а потому Дженнаро Гаттузо может лишиться работы. Специалист не первую неделю находится на грани увольнения, а потому для команды очень важно показать положительный результат.

Что касается Ювентуса, тот тут, как мы уже говорили, у Андреа Пирло свои цели — ему нужно показать свою состоятельность и готовность к такой должности. Его команда идет на третьем месте с 42 баллам, отставая от миланских клубов. Наполи, в свою очередь, набрал к данному отрезку чемпионата всего лишь 37 очков.

По мнению букмекеров компании Pinnacle , "Старая синьора" — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 2,26. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,57, а на победу неаполитанцев — 3,34.

Интер — Лацио

Воскресенье, 14 февраля, 22:00. Милан, Джузеппе Меацца. 22-ой тур Серии А

Интер примет Лацио на своем поле и постарается не дать Милану отдалиться. Подопечные Антонио Конте набрали отличную форму в последнее время и пытаются единолично возглавить турнирную таблицу чемпионата Италии. В этом туре соперник не из простых — Лацио тоже нужны очки, ведь команда рвется в зону Лиги чемпионов.



В прошлом туре Интер гостил у Фиорентины и добился победы с комфортным счетом — 2:0, а Лацио прервал серию неудачных поединков с Аталантой, выиграв в выездном поединке со счетом 3:1. Обе команды, безусловно, находятся в хорошем физическом состоянии, но "орлы" должны быть свежее, ведь Интер еще ждет игра в Кубке Италии.