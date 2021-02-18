Другое

Арбитр Карлос Дель Серро Гранде посчитал, что игрок Порту сыграл в рамках правил.

Ювентус усложнил себе задачу по выходу в следующую стадию Лиги чемпионов, неожиданно уступив в гостях Порту в первом матче 1/8 финала турнира.

Тем не менее, концовка данного противостояния запомнилась спорным эпизодом, когда лидер туринского гранда Криштиану Роналду упал в штрафной площади соперника после столкновения с игроком Порту.

Главный арбитр встречи Карлос Дель Серро Гранде посчитал, что Зайду Сануси сыграл в рамках правил.

Вашему вниманию видео эпизода ( смотреть с 05:06 ):

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.