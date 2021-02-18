Ювентус усложнил себе задачу по выходу в следующую стадию Лиги чемпионов, неожиданно уступив в гостях Порту в первом матче 1/8 финала турнира.

Тем не менее, концовка данного противостояния запомнилась спорным эпизодом, когда лидер туринского гранда Криштиану Роналду упал в штрафной площади соперника после столкновения с игроком Порту. 

Главный арбитр встречи Карлос Дель Серро Гранде посчитал, что Зайду Сануси сыграл в рамках правил.

Вашему вниманию видео эпизода (смотреть с 05:06):

 

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