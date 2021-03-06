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Бразильский центрбек последние 18 месяцев выступал в чемпионате Китая.

Центральный защитник Жоао Миранда, известный по выступлениям за мадридский Атлетико и миланский Интер, может продолжить карьеру у себя на родине, в Бразилии.

Как сообщает журналист Николо Скира, 36-летний центрбек ведет переговоры с Сан-Паулу, за который он выступал в период с 2006 по 2011 год.

Стоит отметить, что Миранда находится в поисках нового клуба после того, как руководство его клуба Цзянсу Сунин объявило о прекращении существования футбольной команды.

Цвета действующего чемпиона китайской Суперлиги Жоао Миранда защищал в течение последних 18 месяцев. В прошлом сезоне бразилец сыграл 19 поединков, в которых забил один гол, отдал один ассист и заработал четыре предупреждения.

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