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Подопечные Руслана Ротаня завершили участие в турнире, набрав всего один пункт в трех матчах.

Молодежная сборная Украины провела свой заключительный, третий, поединок на международном турнире Antalya Cup в Турции, а соперником "желто-синих" выступила команда Словакии U-21.

Проведя первую половину встречи без забитых мячей, команды активизировались после перерыва. Казалось, что после голов Мудрика и Вьюнника победа останется за подопечными Руслана Ротаня, однако сопернику удалось не просто вернуться в игру, но и склонить чашу весов в свою сторону.

Словацкие футболисты, проигрывая со счетом 0:2, отправили в ворота украинской команды три мяча и одержали непростую победу (3:2).

Таким образом, "желто-синие" завершают турнир Antalya Cup на последнем месте, сумев набрать только один пункт в трех поединках.

Украина U-21 – Словакия U-21 2:3

Голы: Мудрик, 49, Вьюнник, 56 – 63, Капралик, 63, Труса, 70, ..., 83

Украина U-21: Зновенко — Вивчаренко, Батагов, Бражко, Алефиренко (Кухаревич 46) — Желизко, Очеретько, Сыч — Мудрик (Исаенко 78), Бондаренко, Вьюнник (Супряга 78)