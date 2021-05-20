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Французского форварда не вызывали в национальную команду из-за конфликта с Вальбуэна.

Полузащитник Олимпиакоса Матье Вальбуэна прокомментировал решение главного тренера сборной Франции Дидиье Дешама вызвать в команду форварда Карима Бензема на матчи Евро-2020.

"Тут нечего комментировать. Если Бензема сможет сделать сборную Франции лучше, это хорошо для команды. Мне больше нечего сказать. Это выбор тренера".

"Я считаю, что Дешам в любом случает выйдет победителем из этой ситуации. Если это сработает, мы скажем, что Дешам смог адаптироваться, несмотря на сложную ситуацию. Если нет – его не станут винить. Дешам знает, как подбирать состав, он это умеет", — приводит слова Вальбуэна RMC Sport.

Напомним, что Карим Бензема не выступал в составе сборной уже практически шесть лет с тех пор, как произошел скандал с шантажом своего партнера по национальной команде Матье Вальбуэна. Последний матч в футболке сборной Карим провел в октябре 2015 года.