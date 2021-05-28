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Назарий Муравский сделал "подарок" сопернику в матче Мемориала Лобановского.

В заключительном матче Мемориала Лобановского сборной Украины U-21 противостояла команде сверстников из Узбекистана и потерпела поражение со счетом 0:2, заняв последнее место.

Первый гол соперника на 41-й минуте стал причиной ошибки в обороне защитника Назария Муравского, который потерял мяч в собственной штрафной, а Жалолиддинов успешно воспользовался ситуацией и реализовал момент.

Видео гола:

Этим турниром подопечные Руслана Ротаня продолжили подготовку к отбору молодежного Евро-2023, который для "сине-желтых" стартует 3 сентября выездным матчем против Сербии.

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