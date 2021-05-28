Подопечные Руслана Ротаня потерпели очередное поражение.
Игроки сборной Украины, фото УАФ
28 мая 2021, 18:56
В заключительном матче Мемориала Лобановского сборной Украины U-21 противостояла команде сверстников из Узбекистана.
Подопечные Руслана Ротаня потерпели поражение со счетом 0:2, доигрывая поединок в численном большинстве.
Украина U-21 — Узбекистан U-21 0:2
Голы: Жалолиддинов, 41, Норчаев, 63
Украина U-21: Турбаевский — Алефиренко, Муравский, Снурницын, Драмбаев — Литвиненко — Ванат (Таловеров, 67), Бражко, Батагов, Вьюнник — Сикан
Этим турниром подопечные Руслана Ротаня продолжили подготовку к отбору молодежного Евро-2023, который для "сине-желтых" стартует 3 сентября выездным матчем против Сербии.