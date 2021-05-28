Ожидается, что вскоре гол на чужом поле не будет давать преимущество команде в европейских турнирах.
Костас Манолас после рещающего гола Барселоне в ЛЧ-2017/18, getty images
28 мая 2021, 22:50
Союз европейских футбольных ассоциаций провел заседание, на котором рассматривался вопрос отмены выездного гола в европейских соревнованиях.
Как сообщает журналист The Times Мартин Зиглер, УЕФА принял окончательное решение отказаться от правила выездного гола.
Данную инициативу должен утвердить исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций.
В случае принятия данного решения мячи, забитые в выездных играх, больше не будут предоставлять преимущество команде-гостей в преддверии ответных поединков того или иного европейского турнира.
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