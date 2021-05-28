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Ожидается, что вскоре гол на чужом поле не будет давать преимущество команде в европейских турнирах.

Союз европейских футбольных ассоциаций провел заседание, на котором рассматривался вопрос отмены выездного гола в европейских соревнованиях.

Как сообщает журналист The Times Мартин Зиглер, УЕФА принял окончательное решение отказаться от правила выездного гола.

Данную инициативу должен утвердить исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций.

В случае принятия данного решения мячи, забитые в выездных играх, больше не будут предоставлять преимущество команде-гостей в преддверии ответных поединков того или иного европейского турнира.

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