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Стали известны стартовые составы команд для поединка товарищеского матча, в котором сыграют Нидерланды и Шотландия.

В рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы-2020, сборные Нидерландов и Шотландии сыграют между собой контрольный поединок, который пройдет на нейтральном поле в Португалии.

Нидерланды: Крул — Думфрис, Тимбер, де Врей, де Лихт, Вейндал — Вейналдум, де Роон, Ф. де Йонг — Вегхорст, Депай.

Запасные: Стекеленбург, Бизот, Велтман, Бергхейс, Л. де Йонг, Промес, ван Анхолт, Классен, Гравенберх, Мален, ван де Беек, Копмейнерс.



Шотландия: Гордон — Тирни, Хендри, Купер, Робертсон — Армстронг, Макгрегор, Тернбулл — Форрест, Дайкс, Кристи.