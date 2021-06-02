Стали известны стартовые составы команд для поединка товарищеского матча, в котором сыграют Нидерланды и Шотландия.
Воут Вегхорст, Getty Images
02 июня 2021, 21:06
В рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы-2020, сборные Нидерландов и Шотландии сыграют между собой контрольный поединок, который пройдет на нейтральном поле в Португалии.
Нидерланды: Крул — Думфрис, Тимбер, де Врей, де Лихт, Вейндал — Вейналдум, де Роон, Ф. де Йонг — Вегхорст, Депай.
Запасные: Стекеленбург, Бизот, Велтман, Бергхейс, Л. де Йонг, Промес, ван Анхолт, Классен, Гравенберх, Мален, ван де Беек, Копмейнерс.
Запасные: Маклафлин, Мактоминей, Тейлор, Галлахер, Нисбет, Фрейзер, Гилмор, Маккена.
Шотландия: Гордон — Тирни, Хендри, Купер, Робертсон — Армстронг, Макгрегор, Тернбулл — Форрест, Дайкс, Кристи.
Матч Нидерланды — Шотландия начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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