В рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы-2020, сборные Нидерландов и Шотландии сыграют между собой контрольный поединок, который пройдет на нейтральном поле в Португалии.

Нидерланды: Крул — Думфрис, Тимбер, де Врей, де Лихт, Вейндал — Вейналдум, де Роон, Ф. де Йонг — Вегхорст, Депай.

Запасные: Стекеленбург, Бизот, Велтман, Бергхейс, Л. де Йонг, Промес, ван Анхолт, Классен, Гравенберх, Мален, ван де Беек, Копмейнерс.

Шотландия: Гордон — Тирни, Хендри, Купер, Робертсон — Армстронг, Макгрегор, Тернбулл — Форрест, Дайкс, Кристи.

Запасные: Маклафлин, Мактоминей, Тейлор, Галлахер, Нисбет, Фрейзер, Гилмор, Маккена.

Матч Нидерланды — Шотландия начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.