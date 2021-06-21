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Вашему вниманию онлайн-трансляция матча чемпионата Европы-2020.

Национальная сборная Дании в рамках группового этапа Евро-2020 проведет матч против команды России, который состоится в понедельник, 21 июня. Местом проведения данного противостояния станет Паркен Стэдиум в Копенгагене.

Следить за событиями поединка Россия — Дания вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Россия — Дания

Что касается видео онлайн-трансляции, то она начнется на телеканале Футбол 2 в 21:50 по киевскому времени.

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