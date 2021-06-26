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Football.ua выделил лучшие матчи группового этапа Евро.

В преддверии плей-офф текущего чемпионата Европы Football.ua предлагает вам вспомнить пятерку самых ярких поединков на групповом этапе по нашему мнению.

Нидерланды – Украина – 3:2

Голы: Вейналдум (52), Вегхорст (58), Дюмфрис (85) – Ярмоленко (75), Яремчук (79)

Нидерланды: Стекеленбург – Тимбер (Велтман, 88), де Врей, Блинд (Аке, 64) – Дюмфрис, де Рон, Ф. де Йонг, ван Анхольт (Вейндал, 64) – Вейналдум – Депай (Мален, 90+1), Вегхорст (Л. де Йонг, 88)

Тренер: Франк де Бур

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Сидорчук – Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Зубков (Марлос, 13, Шапаренко, 64) – Яремчук

Тренер: Андрей Шевченко

Начнем с битвы на Амстердам Арене, подарившей невероятные эмоции как минимум нейтральным болельщикам. Украина считалась андердогом в игре с Голландией, но сумела навязать борьбу команде Франка де Бура.

Первый тайм прошел под знаком равной борьбы с легким преимущество "оранье" по моментам, однако во второй половине встречи голландцы заметно прижали, создав далеко не безгрешной обороне нашей сборной большие неприятности.

Ошибка Виталия Миколенко превратилась во взятие ворот в исполнении Джорджиньо Вейналдума, а неудачная передача Александра Зинченко вперед привела к голу Вута Вегхорста. Казалось, что Нидерланды поставили эффектную точку в этой встрече, но украинцы взяли волю в кулак, сумев отличиться дважды.

Андрей Ярмоленко нанес роскошный удар в девятку при попустительстве защитников хозяев поля, а подача со штрафного Руслана Малиновского нашла голову Романа Яремчука.

Увы, удержать устраивающие 2:2 нашим парням не удалось. Невероятно активный Дензел Дюмфрис сумел продавить Зинченко на последних минутах, повергнув в экстаз оранжевое море на трибунах, и вогнав в уныние ситуативные сине-желтые островки.

Португалия – Германия – 2:4

Голы: Роналду (15), Жота (67) – Диаш (35, аг), Геррейру (39, аг), Хаверц (51), Госенс (60)

Португалия: Патрисиу – Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру – Б. Силва (Р. Санчеш, 46), Бруно Фернандеш (Моутинью, 64), Д. Перейра, В. Карвалью (Р. Силва, 58), Жота (А. Силва, 83) – Роналду

Тренер: Фернанду Сантуш

Германия: Нойер – Гинтер, Хуммельс (Джан, 62), Рюдигер – Киммих, Гюндоган (Зюле, 73), Кроос, Госенс (Хальстенберг, 62) – Мюллер, Гнабри (Сане, 87), Хаверц (Горецка, 73)

Тренер: Йоахим Лев

Не менее вкусное футбольное блюдо подали к столу лузитане и немцы. Германия, после невнятных 0:1 с Францией в первом туре, выдала один из лучших матчей последних лет, очень уверенно расправившись с командой Фернанду Сантуша.

Португалия первой открыла счет, что несколько не выплывало из логики игры, но "бундестим" сумел выйти вперед еще до перерыва, не без активного участия лучшего игрока в тот вечер – Робина Госенса, попросту затерзавшего фланг Нельсона Семеду. Вингбек Аталанты принял активно участие в трех голах "манншафт", а лузитане сумели забить второй мяч лишь при счете 1:4.

Португалия – Франция – 2:2

Голы: Роналду (31, 60) – Бензема (45+2, 47)

Португалия: Патрисиу, Пепе, Геррейру, Семеду (Далот, 79), Диаш, Моутинью (Невеш, 73), Д. Перрейра (Палинья, 46), Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 72), Ренату Санчеш (Сержиу Оливейра, 88), Роналду, Жота

Тренер: Фернанду Сантуш



Франция: Льорис, Варан, Эрнандес (Динь, 46, Рабьо, 52), Кимпембе, Кунде, Погба, Толиссо (Коман, 66), Канте, Бензема, Гризманн (Сиссоко, 87), Мбаппе

Тренер: Дидье Дешам

Продолжим еще одним поединком смертоносного квартета под литерой F, который можно смело окрестить, как битву старых товарищей по мадридскому Реалу – Криштиану Роналду и Карима Бензема, в котором победила дружба, а обе команды проследовали в плей-офф чемпионата Европы.

Швейцария – Турция – 3:1

Голы: Сеферович (6), Шакири (26, 68) – Кахведжи (62)

Швейцария: Зоммер – Эльведи, Аканджи, Р. Родригес – Видмер (Мбабу, 90+2), Фройлер, Джака, Цубер (Бенито, 85) – Шакири (Варгас, 75) – Сеферович (Гавранович, 75), Эмболо (Мехмеди, 85)

Тренер: Владимир Петкович

Турция: Чакыр – Челик, Демираль, Сёюнджю, Мюлдюр – Айхан (Йокушлу, 63) – Ундер (Караман, 80), Туфан (Языджи, 63), Кахведжи (Кёкчу, 80), Чалханоглу (Токоз, 86) – Йылмаз

Тренер: Шенол Гюнеш

В заключительном туре группы А Швейцария сумела оформить выход в 1/8 финала, однако победа над турками оказалась далеко не самой простой. "Янычары" выдали свой лучший поединок на Евро по качеству игры, однако "нейтралы" сумели добыть три очка во многом за счет класса собственных исполнителей и надежной игры Яна Зоммера в рамке ворот.

Сама игра получилась довольно запоминающейся, достаточно взглянуть хотя бы на суммарное количество ударов по воротам – 42!

Швеция – Польша – 3:2

Голы: Форсберг (2, 59), Классон (90+4) — Левандовски (61, 84)



Швеция: Ольсен — Люстиг (Крафт, 68), Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон — С. Ларссон, К. Ольссон, Экдаль, Форсберг (Классон, 77) — Квайсон (Кулусевски, 55), Исак (Берг, 68)



Польша: Щенсны — Берешиньски, Глик, Беднарек — Юзвяк (Шверчок, 61), Крыховяк (Плахета, 78), Клих (Козловски, 73), Пухач (Франковски, 46) — Швидерски, Зелиньски — Левандовски

Завершим матчем, подарившем нашей сборной исторический выход в 1/8 финала.

После ничейного результата в Севилье с Испанией поляки всерьез рассчитывали попасть в плей-офф Евро-2020, но тщетно. Польша провела определенно лучший поединок на этом турнире по качеству игры, ни в чем не уступая своему оппоненту. "Кадру" не смутил даже дефицит в два мяча по ходу встречи, а великолепный Роберт Левандовски оформил дубль, едва в соло не затащив свою сборную в 1/8, однако Швеции удалось вырвать важнейшую победу на последних минутах, позволившую ей выиграть свой квартет.

Роман Котляр