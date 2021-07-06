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Матч полуфинала Евро-2020 Италия — Испания начнется 6 июля в 22:00.

Во вторник, 6 июля, сборная Италии, на предыдущем раунде справившаяся с Бельгией (2:1), в Лондоне сыграет против сборной Испании, которая выбила из турнира Швейцарию в серии пенальти (1:1, 3:1 – по пен.).

Отметим, что сборные Италии и Испании между собой встречались 33 раза. На счету сборной Италии девять побед, 14 раз команды играли вничью и десять раз побеждали испанцы. В последний раз команды встречались в отборе на ЧМ-2018. Тогда первый матч закончился вничью — 1:1 на Альянц Арене в Турине, а второй — победой Испании со счетом 3:0 на Сантьяго Бернабеу.

Матч Италия — Испания начнется в 22:00, а победитель сыграет в финале против лучшей команды из пары Англия — Дания.

Италия — Испания: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Трансляция будет доступна на Football.ua в день матча и начнется в 21:50.

Что говорили перед матчем:

Полузащитник сборной Италии Николо Барелла о Верратти и Жоржиньо:



"Это два феноменальных игрока, которые управляют нашей игрой. Я больше сконцентрирован на атаке. Жоржиньо редко допускает ошибки, всегда выбирает верное продолжение".

Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза:



"Испания играет по схеме 4-3-3, а у нас больше динамики. Мы меняемся позициями, ролями в атаке и нападении. У нас схожая футбольная идеология: мы стараемся контролировать мяч, оказывать высокий прессинг, доминировать. Но игра на поле при этом может развиваться по разному".

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