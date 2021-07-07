Бывший полузащитник Баварии отправился покорять чемпионат Катара.
Хави Мартинес, twitter.com/QatarSportClub
07 июля 2021, 21:23
Катар СК официально подтвердил подписание центрального полузащитника Хави Мартинеса, чей контракт с мюнхенской Баварией подошел к своему завершению к конце минувшего сезона.
32-летний испанец перебрался в новый клуб на правах свободного агента. Сроки и финансовые детали соглашения между футболистом и его новой командой не разглашаются.
В сезоне-2020/21 Хави Мартинес провел за мюнхенскую Баварию 30 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться одним голом и двумя результативными передачами.