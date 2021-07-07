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Бывший полузащитник Баварии отправился покорять чемпионат Катара.

Катар СК официально подтвердил подписание центрального полузащитника Хави Мартинеса, чей контракт с мюнхенской Баварией подошел к своему завершению к конце минувшего сезона.

32-летний испанец перебрался в новый клуб на правах свободного агента. Сроки и финансовые детали соглашения между футболистом и его новой командой не разглашаются.

В сезоне-2020/21 Хави Мартинес провел за мюнхенскую Баварию 30 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться одним голом и двумя результативными передачами.