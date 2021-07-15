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Football.ua вспоминает футболистов, которым удавалось за один год поднять над головой два главных трофея Европы на клубном и международном уровнях.

Один из лучших континентальных форумов в истории подошел к концу. Триумфатором соревнования стала великолепная сборная Италии Роберто Манчини во главе с неподражаемым Жоржиньо, ставшим одним из вожаков влюбившей в себя миллионы болельщиков по всему миру "зелено-бело-красной" стаи.

Кроме того, в конце мая натурализованный итальянец еще и победил в самом престижном клубном турнире Старого Света вместе с лондонским Челси, также являясь одним из главных винтиков в слаженном механизме коллектива Томаса Тухеля.

Давайте вспомним предшественников полузащитника, повторивших подобный успех в одном календарном году. Важное уточнение: товарищ бразило-итальянца Эмерсон по клубу и сборной не вошел в этот список, так как в нем мы учитывали лишь тех, кто принял участие в обоих финальных поединках.

Луис Суарес Мирамонтес (победитель Евро-1964 в составе сборной Испании, а также Кубка европейских чемпионов с миланским Интером)

Тезка нынешнего игрока мадридского Атлетико Луис Суарес Мирамонтес является культовой фигурой для испанского и итальянского футбола. Для итальянцев — по причине громких успехов в Интере Эленио Эрреры, для испанцев — не в последнюю очередь благодаря победе на втором по хронологии чемпионате Европы на полях Германии в 1964 году.

В финале того Евро "фурия роха" минимально расправилась с действующими победителями — сборной Советского Союза (2:1).

В первом тайме обе команды обменялись быстрыми взятиями ворот — Хесус Мария Переда открыл счет на 6 минуте, Галимзян Хусаинов его сравнял спустя две минуты, а в последней десятиминутке нападающий Марселино (не путать с нынешним наставником Атлетика из Бильбао, который Гарсия Тораль) принес своей команде.

Практически за месяц до того грандиозного успеха со своей национальной командой Суарес еще и сумел стать обладателем КЕЧ. В венском финале миланский Интер уверенно расправился с мадридским Реалом Мигеля Муньоса — 3:1. Легендарный "Сандро" Маццола отметился дублем, а третий мяч записал на свой счет Аурелио Милани.

Ханс ван Брекелен, Роналд Куман, Берри ван Арле, Гералд Ваненбург (победители Евро-1988 в составе сборной Голландии, а также Кубка европейских чемпионов с ПСВ)

Сборная из страны тюльпанов является одной из самых невезучих в истории мирового футбола. Достаточно взглянуть на следующую статистику — "оранье" трижды проигрывали решающие матчи на чемпионатах мира, четырежды брали бронзу континентальных первенств, а вот победа на крупных турнирах была только одна — на Евро-88.

Тот форум мог стать триумфальным для великолепной сборной СССР Валерия Васильевича Лобановского, которая, к слову, обыграла будущих чемпионов на групповом этапе (1:0 благодаря голу Василия Карловича Раца), однако "заводной апельсин" великого Ринуса Михелса был против такого развития событий.

В середине первого тайма счет открыл Рууд Гуллит, советская команда попыталась отыграться, но все ее чаяния и надежды похоронил тот самый легендарный гол Марко ван Бастена на 54 минуте.

Победа на том Евро стала возможной не только по причине голевых подвигов проведшего лучший турнир в жизни ван Бастена и компании, но и благодаря блестящей обороне, практически полностью состоявшей из игроков эйндховенского ПСВ, незадолго до чемпионата Европы неожиданно оформившего "золотой триплет". В стартовом составе на мюнхенский финал не из числа детища Филипс был лишь правый латераль Адри ван Тиггелен, представлявший бельгийский Андерлехт.

Финал Кубка европейских чемпионов сезона-1987/88, кстати, также прошел на немецкой земле — в Штутгарте, где "заводским" удалось одолеть лиссабонскую Бенфику в серии послематчевых пенальти. Проклятие Белы Гуттманна на тот момент уже действовало вовсю.

Обе команды напрочь отказывались мазать с "точки" (Куман и Ваненбург реализовали свои попытки), однако на шестой удар "орлов" в исполнении Антониу Велозу потащил Ханс ван Брекелен, тем самым позволив своей команде взять исторический "требл".

Хуан Мата и Фернандо Торрес (победители Евро-2012 в составе сборной Испании, а также Лиги чемпионов с Челси)

Начиная с Евро-2008 Испания сперва Луиса Арагонеса, а после Висенте дель Боске попросту монополизировала все международные турниры, сумев дважды кряду взять золотые медали чемпионатов Европы, и единожды — выиграть кубок мира на мундиале в Южной Африке.

Частью командных успехов "красной фурии" тех лет были Фернандо Торрес и Хуан Мата. И если Торрес имел куда более весомую роль в успехах своей команды, то вот Мата был, скорее, игроком ближайшего резерва, так как тогдашняя конкуренция в центре поля была просто невероятная (на австро-швейцарское Евро Хуан не поехал вовсе).

Тем не менее свой весомый вклад в победу на НСК Олимпийском над Италией (4:0) внесли оба товарища по Челси. Торрес и вовсе разделил первое место в списке бомбардиров того турнира с Марио Балотелли, Марио Гомесом, Аланом Дзагоевым, Марио Манджукичем и Криштиану Роналду — по три мяча, ну а в финале "Эль Ниньо" оформил гол+ассист как раз на Мату, четко воспользовавшегося столь щедрым подарком от партнера.

Сей дуэт в мае 2012 года еще и сенсационно прикарманил себе "ушастого". В мюнхенском финале многострадальные "пенсионеры" по пенальти сумели расправиться с грозной Баварией, а на пути к решающей встрече Фернандо забил важнейший для психологии мяч Барселоне в ответном полуфинале на Камп Ноу.

Криштиану Роналду и Пепе (победители Евро-2016 в составе сборной Португалии, а также Лиги чемпионов с мадридским Реалом)

Завершим двумя португальцами — Роналду и его многолетним товарищем по сборной и мадридскому Реалу Пепе.

На французский форум сборная Португалии отправлялись, скорее, в числе теневых фаворитов турнира, а игра лузитан на групповом этапе и вовсе явственно сменила акценты далеко не в пользу подопечных Фернанду Сантуша. КриРо и компания не сумели одолеть ни одного из соперников по квартету, мягко скажем, одном из слабейших на том Евро, пройдя в плей-офф лишь чудом, затем лишь в дополнительное время выбили Хорватию и Польшу, а в полуфинале добыли единственную викторию в основное время, выбив Уэльс.

И кто после столь натужного шествия по турнирной сетке мог предположить итоговый триумф "мореплавателей", которые даже с Криштиану считались явным андердогом в финальной битве с Францией, ну а после того, как Димитри Пайет еще и сломал главную звезду коллектива Сантуша, шансы лузитан и вовсе стали призрачными.

Тем не менее Португалия собрала волю в кулак, сенсационно одолев хозяев турнира благодаря единственному голу Эдера в дополнительное время. Ну а подсказки Роналду на бровке наравне со своим главным тренером и вовсе стали мемом.

В том же году началось доминирование Реала в Лиге чемпионов, завершившееся лишь после вылета от Аякса в марте 2019 года. По ходу кампании 2015/16 Зинедин Зидан заменил Рафаэля Бенитеса у руля наставника "сливочных", ну а дальше уже история.

"Бланкос" поочередно прошли Рому, Вольфсбург и Манчестер Сити, в финале разделавшись с мадридскими земляками из Атлетико, а тандем Пепе-Роналду имел огромнейшее влияние на ту победу.