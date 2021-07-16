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Бразильский футболист вернулся на родину.

Бразильский Коринтианс объявил о переходе полузащитника Жулиано, информирует клубная пресс-служба.

По официальным данным, Жулиано перешел в Коринтианс на правах свободного агента и подписал контакт с бразильским клубом до 2023 года. О финансовых аспектах контракта не сообщается.

Стоит отметить, что Жулиано известен в Украине по выступлениям за днепропетровский Днепр, цвета которого защищал в период с 2011 по 2014 год.

Так же в карьере бразильца были: питерский Зенит, Фенербахче и Гремио. Последним клубом полузащитника был турецкий Истанбул Башакшехир.