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Адмир Мехмеди провел 76 поединков в составе национальной команды своей страны.

Швейцарский форвард Вольфсбурга Адмир Мехмеди, известный в Украине по выступлениям за киевское Динамо, принял решение завершить карьеру в сборной Швейцарии после Евро-2020.

"Уйти из сборной для меня нелегко. Однако в последнее время меня преследовали различные травмы. Поэтому в будущем я решил сконцентрироваться на играх за мой клуб – "Вольфсбург". Кроме того, я автоматически смогу проводить больше времени со своей семьей", — написал Мехмеди на своей странице в Instagram, прикрепив яркие снимки с матчей за национальную команду.

Стоит отметить, что Мехмеди дебютировал в составе национальной сборной Швейцарии в 2011 году. С того периода футболист провел за свою сборную 76 поединков и забил десять мячей. Напомним, Евро на Евро-2020 сборная Швейцарии дошла до 1/4 финала, где в серии пенальти уступила национальной команде Испании.

На клубном уровне швейцарец выступал за Цюрих, Динамо Киев, Байер, а ныне защищает цвета Вольфсбурга.