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Команды забили на двоих семь голов.

Олимпийская сборная Франции стартовала на Играх-2020 в Токио с сокрушительного поражения от Мексики (1:4), в результате чего была вынуждена во втором туре исправлять положение, дабы не отпустить соперников на опасную дистанцию.

В то же самое время, сборная ЮАР свой первый матч на турнире также проиграла, уступив Японии (0:1), поэтому всячески старалась набрать очки в отчетной игре.

Представителям африканского континента удалось агрессивно провести первую половину матча, которую должен был увенчать гол Лютера Сингха, но главная звезда коллектива Давида Нотоане не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар перед самым перерывом.

Однако, ЮАР с лихвой наверстал упущенное во второй половине матча, устроив с соперниками настоящий "футбольный теннис" из забитых мячей. На всякий результативный удар соперников находился ответ у опытного французского форварда Андре-Пьер Жиньяка. Причем, нападающий сумел забить сразу три мяча в чужие ворота.

Однако, результативных ударов Жиньяку было недостаточно, поэтому в компенсированное время он еще и ассистировал на Тейи Саванье, который и установил окончательный счет матча.

В последнем туре Франция сыграет против Японии, а ЮАР встретится с Мексикой.

Франция — ЮАР 4:3

Голы: Жиньяк, 57, 78, 86 (пен.), Саванье, 90+2 — Кодисанг, 53, Макгопа, 72, Мокоена, 81



На 41-й минуте Лютер Сингх (ЮАР) не реализовал пенальти (перекладина).

Франция: Бернардони — Мишлен, Калулу, Нкунку, Каси — Саванье, Тузар (Норден, 68) — Товен (Бека Бека, 68), Коло Муани, Мбюкю (Ле Фе, 61) — Жиньяк.

ЮАР: Уильямс — Фрослер, Мохамме, Флерс, Малепе, Кодисанг (Моселе, 77) — Целе, Нгкобо (Махлатси, 65), Мокоена (Моньяне, 73), Сингх — Макгопа.

Предупреждения: Нкунку, Саванье — Мокоена, Уильямс.