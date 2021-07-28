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Команды сыграли в результативную ничью.

Пари Сен-Жермен в рамках товарищеского матча провел встречу с Севильей в Португалии.

Поединок завершился результативной ничьей со счетом 2:2. Парижанам пришлось дважды отыгрываться по ходу встречи.

Сперва, Икарди ответил на точный удар Ракитича с пенальти, а затем Нагера восстановил паритет после гола Оскара.

Севилья — ПСЖ 2:2

Голы: Ракитич, 40, Оскар, 63 — Икарди, 48, Нагера, 88

ПСЖ: Навас — Хакими (Битумазала, 72), Битшиабу (Диалло, 46), Керер, Курзава (Алло, 46) — Эррера (Мишу, 63), Эбимбе (Симонс, 46), Гарби (Калимуендо, 46), Гуйе (Фадига, 72), Дракслер (Нагера, 78) - Икарди (Фрессанж, 78).

Севилья: Буну — Кармона, Навас (Идрисси, 75), Рекик — Гудель (Перес, 46), Оскар Родригес (Посо, 74), Ракитич (Йоханссон, 63), Сусо (Ромеро, 64), Жордан (Ортис, 35), Окампос (Санчес, 63) — Эн-Несири (Мунир, 46).