Другое

Завершились еще два матча турнира.

В рамках третьего тура Олимпиады-2020 в группе В завершились два поединка.

Сборная Южной Кореи уничтожила Гондурас со счетом 6:0.

В каждом из таймов команда забила по три мяча. В первом дублем отметился Хван и гол на свой счет записал Вон.

Во второй половине игры Хван сумел забить еще один мяч. Также в воротах соперника отметились Ким и Ин.

Южная Корея — Гондурас 6:0

Голы: Джо, 12, 45+5, 52, Чжэ, 19, Йа, 64, Ин, 82

Южная Корея: Сонг — Соль, Жонг, Пак, Кан, Вон, Ли, Ким, Квон, Ким, Хван

Гондурас: Гуйти — Декас, Мелендес, Мальдонадо, Олива, Нуньеш, Пиньеда, Родригес, Палма, Рейес, Мартинес

В параллельном матче сборная Румынии расписала мировую против Новой Зеландии (0:0).

Румыния — Новая Зеландия 0:0

Румыния: Айоани — Ратиу, Грегоре, Киндриш, Гицэ, Штефан, Марин, Дулка, Добре, Флореску, Синтян

Новая Зеландия: Вуд — Какаче, Пейнакер, Стенснесс, Эллиот, Чемпнесс, Белл, Стаменич, Джаст, Гарбетт, Вуд