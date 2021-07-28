Завершились еще два матча турнира.
Южная Корея, Getty images
28 июля 2021, 13:30
В рамках третьего тура Олимпиады-2020 в группе В завершились два поединка.
Сборная Южной Кореи уничтожила Гондурас со счетом 6:0.
В каждом из таймов команда забила по три мяча. В первом дублем отметился Хван и гол на свой счет записал Вон.
Во второй половине игры Хван сумел забить еще один мяч. Также в воротах соперника отметились Ким и Ин.
Южная Корея — Гондурас 6:0
Голы: Джо, 12, 45+5, 52, Чжэ, 19, Йа, 64, Ин, 82
Южная Корея: Сонг — Соль, Жонг, Пак, Кан, Вон, Ли, Ким, Квон, Ким, Хван
Гондурас: Гуйти — Декас, Мелендес, Мальдонадо, Олива, Нуньеш, Пиньеда, Родригес, Палма, Рейес, Мартинес
В параллельном матче сборная Румынии расписала мировую против Новой Зеландии (0:0).
Румыния — Новая Зеландия 0:0
Румыния: Айоани — Ратиу, Грегоре, Киндриш, Гицэ, Штефан, Марин, Дулка, Добре, Флореску, Синтян
Новая Зеландия: Вуд — Какаче, Пейнакер, Стенснесс, Эллиот, Чемпнесс, Белл, Стаменич, Джаст, Гарбетт, Вуд