Восемь олимпийских сборных продолжат участие в турнире.
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28 июля 2021, 17:24
Групповой этап Олимпиады-2020 по футболу, которая проходит в Токио, официально подошел к своему завершению.
16 олимпийских команд изначально были поделены на четыре группы с равным количеством участников, с каждой из которой в следующий этап турнирной сетки вышло по две сборные, занявших первое и второе места по итогам трех проведенных матчей.
Предлагаем вашему вниманию полный список участников, которые вышли в плей-офф, а также тех, кто завершил свое участие на Олимпиаде-2020.
Групповой этап
Группа А
Вышли: Япония, Мексика
Вылетели: Франция, Южная Африка
Группа B
Вышли: Южная Корея, Новая Зеландия
Вылетели: Румыния, Гондурас
Группа С
Вышли: Испания, Египет
Вылетели: Аргентина, Австралия
Группа D
Вышли: Бразилия, Кот-д'Ивуар
Вылетели: Германия, Саудовская Аравия
Расписание 1/4 финала
31.07. Испания - Кот-д'Ивуар. Начало — 11:00
31.07. Япония — Новая Зеландия. Начало — 12:00
31.07. Бразилия — Египет. Начало — 13:00
31.07. Южная Корея — Мексика. Начало — 14:00