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Восемь олимпийских сборных продолжат участие в турнире.

Групповой этап Олимпиады-2020 по футболу, которая проходит в Токио, официально подошел к своему завершению.

16 олимпийских команд изначально были поделены на четыре группы с равным количеством участников, с каждой из которой в следующий этап турнирной сетки вышло по две сборные, занявших первое и второе места по итогам трех проведенных матчей.

Предлагаем вашему вниманию полный список участников, которые вышли в плей-офф, а также тех, кто завершил свое участие на Олимпиаде-2020.

Групповой этап

Группа А

Вышли: Япония, Мексика

Вылетели: Франция, Южная Африка

Группа B

Вышли: Южная Корея, Новая Зеландия

Вылетели: Румыния, Гондурас

Группа С

Вышли: Испания, Египет

Вылетели: Аргентина, Австралия

Группа D

Вышли: Бразилия, Кот-д'Ивуар

Вылетели: Германия, Саудовская Аравия

Расписание 1/4 финала

31.07. Испания - Кот-д'Ивуар. Начало — 11:00

31.07. Япония — Новая Зеландия. Начало — 12:00

31.07. Бразилия — Египет. Начало — 13:00

31.07. Южная Корея — Мексика. Начало — 14:00