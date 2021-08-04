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Количество сыгранных испанцем и португальцем матчей за сезон зашкаливает.

Олимпийская сборная Испании сумела добыть победу в победу в полуфинальном поединке на футбольном турнире в рамках Олимпийских игр-2020 в Токио, обыграв хозяев состязаний с минимальным счетом (1:0), благодаря чему обеспечила себе не только путевку в финальный поединок и возможность взять олимпийское золото для своей страны, но и шанс установить рекордный показатель для одного из своих футболистов.

Речь идет о полузащитнике каталонской Барселоны Педри, для которого предстоящая игра может стать 73-й за один сезон.

Стоит отметить, что на данный момент 18-летнему испанцу удалось сравняться по количеству сыгранных матчей с полузащитником Манчестер Юнайтед Бруну Фернандешем (72 игры).

Также, немаловажным в контексте возможного рекорда является тот факт, что это лишь первый сезон юного исполнителя, после трансфера в Барселону из Лас-Пальмаса.

Педри на клубном уровне провел 37 игр в испанской Ла Лиге, шесть в Кубке Испании, две в Суперкубке Испании, семь матчей в Лиге чемпионов УЕФА, а на уровне национальных команд сыграл в 20-и встречах за команду категории U-21, олимпийскую сборную и "взрослый" созыв "Фурии роха".

Напомним, что в финальном поединке Японии будет противостоять сборная Бразилии. Игра состоится 7 августа, начало в 14:30 по киевскому времени.