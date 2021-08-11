Другое

Предлагаем вам анонс поединка за Суперкубок Европы.

Лондонский Челси в рамках матча за Суперкубок Европы сразится с испанским Вильярреалом.

Челси — Вильярреал

Среда, 11 августа, 22:00. Стадион Уинздор Парк, Белфаст. Главный арбитр встречи — Сергей Карасев (Россия).

Челси попал в матч за Суперкубок Европы благодаря победе в Лиге чемпионов и имеет все шансы пополнить копилку своих титулов. Подопечные Томаса Тухеля довольно уверенно смотрятся на предсезонных сборах с точки зрения результата, что внушает оптимистичный настрой фанатам "пенсионеров".

Челси в контрольных матчах со счетом 6:1 обыграл скромный Петерборо Юнайтед, затем не без проблем справился с Борнмутом, после обыграл Арсенал со счетом 2:1, а уже в самом недавнем матче, который прошел 4 августа, встречался с Тоттенхэмом. Игра завершилась со счетом 2:2. За Челси дублем отметился Хаким Зийех.

Вильярреал, в свою очередь, заслужил право играть в Суперкубке Европы благодаря триумфу в Лиге Европы — "Желтая субмарина" в финале турнира обыграла другой английский гранд — Манчестер Юнайтед. Что касается сборов, то тут у испанцев не все так радужно, как у оппонента — три ничьих и три поражения.

Подопечные Унаи Эмери уступили Валенсии (2:3), Марселю (1:2) и Лестеру (2:3), тогда как смогли сыграть вничью с Лионом (2:2), Леванте (0:0) и Лидсом (2:2). О чем это говорит? Во-первых, эмоциональный фон у команды не самый лучший, хоть и все понимают, что на предсезонке результат не так важен. Во-вторых, Вильярреал очень серьезно готовится именно к игре с Челси, ведь два последних спарринг-партнера из Англии.

По результатам можно сделать вывод, что оборона команды действует не лучшим образом. На предматчевой пресс-конференции Унаи Эмери делал акцент на том, что матч против Челси будет другим — не таким как на сборах.

Также испанский тренер не обошел стороной и кадровые вопросы. Унаи Эмери сразу же сообщил, что ждать появления Парехо, Коклена и Чуквезе не стоит, а вот Пау Торрес, который успел съездить на Евро и Олимпиаду, уже готов помогать своей команде.

В Челси кадровая ситуация тоже довольно непростая, на что и сетовал Томас Тухель. У игроков кардинально разный уровень подготовки, но состав "пенсионеров", кажется, просматривается. Отдельного внимания достоин Хаким Зийех, который здорово проводит сборы — на его счету, в том числе, дубль в ворота Тоттенхэма.

Обе команды еще не до конца готовы физически, а потому стоит ожидать, что соперники смогут обменяться голами, ведь без ошибок будет обойтись трудно. Ожидаем, что Челси окажется сильнее и выиграет еще один титул.

Ориентировочные составы:

Тренеры говорят:

Томас Тухель, тренер Челси

"Мы оказались в довольно непростой ситуации. Одни игроки в нашей команде сыграли не больше тайма, у других за плечами несколько недель подготовки и целых четыре матча.

Нам нужно найти баланс. Неьзя отвлекаться и нельзя слишком много думать о наших задачах и ожиданиях. Это повседневный процесс, и если вы подходите к нему хорошо, то вам нельзя отвлекаться".

Унаи Эмери, тренер Вильярреала

"Со стартовым составом сможем определиться только после сегодняшней тренировки. Парехо, Коклен и Чуквезе точно не сыграют. Кто-то пока вообще не тренировался, но из-за своего значения все равно могут оказаться на скамейке.

Мы должны адаптироваться. У нас много футболистов, которые очень хотят показать завтра свой класс и силу. Мы не будем обращать внимание на сложность этой ситуации. В предсезонных спаррингах результаты были противоречивыми, но завтра мы сыграем в соответствии с важностью матча".