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Фото ФК Интер
15 августа 2021, 01:55
В рамках товарищеского матча киевское Динамо в Италии уступило миланскому Интеру со счетом 3:0.
За миланский клуб забивали Барелла, Джеко и Сенси. Смотрите видео голов и обзор матча:
Интер - Динамо 3:0
Голы: Барелла, 13, Джеко, 34, Сенси, 60
Динамо: Бущан (Бойко, 46) – Караваев, Сирота, Забарный, Кендзера – Сидорчук, Шапаренко, Леднев (Гармаш, 46) – Родригеш (де Пена, 46), Цыганков (Сидклей, 46) – Рамирес (Кулач, 46).
Интер: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Сенси, Джеко (Пинамонти, 46).