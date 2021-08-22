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Футболист попал в неприятную ситуацию на родине.

Известный своим неоднозначным характером и поступками полузащитник Раджа Наингголан во время летней трансферной кампании покинул миланский Интер, перейдя на правах свободного агента в бельгийский Антверпен.

33-летний исполнитель даже успел дебютировать за свой новый клуб, сыграв полчаса игрового времени в матче против кипрской Омонии в первом раунде квалификации Лиги Европы УЕФА (2:4).

Однако, без приключений футболист обойтись не мог, поэтому во время одной из поездок по Антверпену был поймал местной полицией на вождении в нетрезвом состоянии в центре города, что подтвердили результаты теста на алкоголь.

Как итог, бельгиец лишился водительских прав на 15 дней, как и предусмотрено местным законодательством.

Со стороны клуба также последовали определенные санкции в адрес Наингголана, которому пришлось во время своей презентации в качестве новичка клуба добавить в свою приветственную речь следующие слова: "На первой основательной встрече с главным тренером мне дали четко понять ожидания, которые на меня возлагаются.

Они выходят за рамки одного лишь футбола. Это также касается менталитета и того примера, который я подаю окружающим молодым людям, потому что они оценивают мое поведение как никто другой".

Игра национального первенства против Генка для Антверпена была отложена на более поздний срок из-за необходимости играть в еврокубках, поэтому исправлять плохое впечатление о себе Наингголану предстоит уже в ответном матче против Омонии.