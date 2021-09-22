Форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов этого сезона.
Криштиану Роналду, getty images
22 сентября 2021, 09:53
Forbes сообщает, что по общей сумме доходов за год в мире футбола в этом сезоне будет лидировать именно Криштиану Роналду. Португалец расположился на первой строчке с суммой в 125 млн долларов до вычета налогов. Из них 70 млн – зарплата, а еще 55 – доходы от рекламных контрактов.
На втором месте идет вечный соперник Криштиану Лионель Месси. Аргентинец заработает 110 млн долларов, из которых 75 млн – зарплата, 35 – реклама. Третье место с 95 миллионами забирает Неймар — 95 млн (75+20).
Десятка самых высокооплачиваемых игроков мира выглядит следующим образом:
1. Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед) – 125 млн долларов
2. Лионель Месси (ПСЖ) – 110 млн
3. Неймар (ПСЖ) – 95 млн
4. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 43 млн
5. Мохамед Салах (Ливерпуль) – 41 млн
6. Роберт Левандовски (Бавария) – 35 млн
7. Андрес Иньеста (Виссел Кобе) – 35 млн
8. Поль Погба (Манчестер Юнайтед) – 34 млн
9. Гарет Бэйл (Реал) – 32 млн
10. Эден Азар (Реал) – 29 млн.