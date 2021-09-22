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Форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов этого сезона.

Forbes сообщает, что по общей сумме доходов за год в мире футбола в этом сезоне будет лидировать именно Криштиану Роналду. Португалец расположился на первой строчке с суммой в 125 млн долларов до вычета налогов. Из них 70 млн – зарплата, а еще 55 – доходы от рекламных контрактов.

На втором месте идет вечный соперник Криштиану Лионель Месси. Аргентинец заработает 110 млн долларов, из которых 75 млн – зарплата, 35 – реклама. Третье место с 95 миллионами забирает Неймар — 95 млн (75+20).

Десятка самых высокооплачиваемых игроков мира выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед) – 125 млн долларов

2. Лионель Месси (ПСЖ) – 110 млн

3. Неймар (ПСЖ) – 95 млн

4. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 43 млн

5. Мохамед Салах (Ливерпуль) – 41 млн

6. Роберт Левандовски (Бавария) – 35 млн

7. Андрес Иньеста (Виссел Кобе) – 35 млн

8. Поль Погба (Манчестер Юнайтед) – 34 млн

9. Гарет Бэйл (Реал) – 32 млн

10. Эден Азар (Реал) – 29 млн.