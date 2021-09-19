Англия

Португальский нападающий продолжает показывать высокий уровень.

Криштиану Роналду смог отметиться забитыми голами в каждом сыгранном матче за Манчестер Юнайтед после возвращения.

Португальский нападающий провел первый поединок против Ньюкасла и забил два гола. Во встрече с Янг Бойз Криштиану Роналду отметился одним взятием ворот.

В недавно завершившемся матче АПЛ Криштиану Роналду поразил владения Лукаша Фабиански из Вест Хэма.

Таким образом, на его счету четыре забитых гола в трех поединках за "красных дьяволов" в этом сезоне.

Напомним, что ранее Криштиану Роналду повторил рекорд по матчам в Лиге чемпионов и обновил рекорд результативности