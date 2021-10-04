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Два главных тренера топ-клубов Европы могут быть замешаны в махинациях с финансами.

"Досье Пандоры" — это муждународное журналистское расследование, направленное на выявление имен влиятельных людей, которые могут быть замешаны в офшорные схемы, связанные с финансами.

В сборе документов, по информации El Pais, нашлось место для трех личностей из мира футбола, а именно двух топ-тренеров Европы — Хосепа Гвардиолы из Манчестер Сити и Карло Анчелотти из мадридского Реала. Помимо них в документах упоминается и полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария.

По информации СМИ, Гвардиола не декларировал доход в Испании, который он получал в катарском Аль-Ахли за два сезона в конце своей игровой карьеры. Каталонский специалист связан с панамской компанией Repox Investments, которую создал банк Андорры с целью защиты личности тренера как владельца счета в банке.

Гвардиола получал в катарском клубе более двух миллионов евро за сезон. Его оклад хранился в банке Андорры, потому что он не мог получить вид на жительство в стране, где он бы не платил налоги. Помимо этого Гвардиола за время работы в Барселоне скрыл от налоговой инспекции около полумиллиона евро. Счет в банке Андорры был закрыт в 2012 году, когда Испания объявила временную амнистию по налогам, благодаря которой он уплатил 10-процентный налог на весь скрытый доход.

Что касается Анчелотти, то он связался с испанской налоговой инспекцией во время своего первого визита в Мадрид. Тогда итальянцу пришлось заплатить налоги на общую сумму более одного миллиона евро.

Также Карло является единственным бенефициаром компании Vapia Limited с Британских Виргинских островов, которая управляет его имиджевыми правами на сумму в 25 миллионов евро.

Похожее решение использовал и Ди Мария, который в 2009 году, то есть незадолго до подписания контракта с мадридским Реалом, стал одним из основателей панамской компании Sunpex Corporation Inc, которая на протяжении следующих лет карьеры аргентинского футболиста занималась его рекламными контрактами.

Именно на счет этой компании переводили деньги такие компании, как Adidas и Coca-Cola. Конечно, с доходов в миллионы не уплачивались налоги. В 2017 году футболисту пришлось выплатить штраф в два миллиона евро в пользу испанской налоговой инспекции.

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