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Причина — все еще актуальная на сегодняшний день угроза пандемии.

Клубный чемпионат мира является международным соревнованием, в котором принимают участие лучшие представители шести континентальных конфедераций за последний футбольный год.

Этой зимой данный турнир изначально планировалось провести на полях Японии, однако страна с трудом провела Олимпийские игры-2020 из-за пандемии COVID-19, после чего ее представителями было принято решение отказаться от проведения данного состязания.

Турнир в последствии перенесли на другую сторону земного шара — в ЮАР, однако со временем и африканская страна осознала, что не имеет возможности справиться с вакцинацией собственного населения до желаемого правительством уровня в 70% от общего числа жителей, поэтому также была вынуждена отозвать свою заявку.

На данный момент, в ЮАР привиты чуть более трети взрослого населения (14 млн человек), численность которого составляет менее 40 млн человек. Для сравнения, в Украине на 4 октября были полностью привиты только 13,89% взрослого населения, согласно данным МОЗ.

Поскольку турнир необходимо провести в установленные сроки, то единственным реальным претендентом на выполнение этой миссии остается ОАЭ, которые подавали заявку параллельно с ЮАР, однако уступили в процессе голосования.