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Команда добыла важную победу и вошла в историю.

Сборная Алжира в рамках квалификации на чемпионат мира-2022 поиздевалась над сборной Нигера (6:1).

Этот матч продлил беспроигрышную серию африканской команды до 30 игр - 22 победы и 8 ничьих.

Последний раз команда, которой руководит Джамель Бальманди, уступала еще в 2018 году. Таким образом Алжир в данном компоненте стал рекордсменом Африки.

В поединке против Нигера 33-летний Ислам Слимани сумел оформить дубль. Он стал лучшим бомбардиром в имстории свей сборной с 37 голами.

Алжир в группе А занимает первое место после трех игр с 7 очками. Компанию им составляют Буркина-Фасо, Нигер и Джибути.

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