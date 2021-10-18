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Украинский специалист не разделяет идею создания Европейской Суперлиги.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в очном противостоянии будут выявлять сильнейшего соперники донецкого Шахтера по квартету D — миланский Интер и тираспольский Шериф.

Украинский специалист Юрий Вернидуб, возглавляющий Шериф, на предматчевой пресс-конференции рассказал о своем отношении к идее создания Суперлиги, главным инициатором которой является президент Реала Флорентино Перес.

"Суперлига – это глупая идея, я не могу с ней согласиться. Футбол принадлежит всем, кто этого заслуживает.

Суперлига отдает предпочтение клубам, которые и так уже очень богаты, я понимаю интересы, но это противоречит ценностям спорта. Награждать надо ​​тех, кто этого заслуживает. Футбол – не только элита", — приводит слова Вернидуба MoldFootball.

Напомним, матч Интер — Шериф состоится завтра, 19 октября, в 22:00 по киевскому времени. Ранее Юрий Вернидуб высказался о данном противостоянии.

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