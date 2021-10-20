Так и недоведенные до конца планы по созданию нового состязания уже нуждаются в реформировании.
История создания нового клубного турнира на просторах Европы — Суперлиги — была достаточно серьезным триггером к запуску реформ в структуре футбола, в то время как сама ее идея была сведена на нет футбольными чиновниками из УЕФА и ФИФА еще на самом старте проекта.
Несмотря на неудачу при запуске, организаторы состязания все равно продолжают попытки продвижения своего проекта.
Как сообщает испанская пресса, руководители клубов-соучредителей Суперлиги уже договорились о плане реформ, которые базируются на десяти фундаментальных основах, и должны в последствии поспособствовать полноценному старту первого розыгрыша.
Ключевая идея — турнир должен быть открыт для всех желающих, а предполагаемые ранее квоты на участие для наиболее успешных европейских клубов должны быть упразднены.
Вокруг этого тезиса были сформированы следующие десять пунктов новой программы перезапуска Суперлиги:
– Суперлига не является турниром, который нарушает устоявшиеся футбольные нормы и порядок, а также не призывает участников отказываться от внутренних чемпионатов;
– понятие "постоянные участники" исключается;
– Суперлига — признание недееспособности текущей системы футбольного мира;
– влияние УЕФА порождает конфликты в структуре футбола в целом;
– глобализация отношений с представителями других ассоциаций под эгидой ФИФА;
– отсутствие коррупции на наивысшем уровне;
– умеренный финансовый контроль;
– прозрачность в вопросах бухгалтерского учета и солидарных выплат;
– Европейский союз теряет доминирующую роль в футбольном мире;
– равные возможности для клубов из больших и маленьких городов.
Данная программа еще не была опубликована официально, а лишь оказалась доступной журналистам из SER, однако она не противоречит недавним заявлениям президента Барселоны Жоана Лапорты о том, что уже в ближайшем времени организаторы Суперлиги совершат новую попытку запуска турнира.