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Специалист высказался об изменения регламента ЧМ.

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о возможных изменениях в регламенте проведения чемпионата мира.

"Врагом футбола являются не чемпионаты мира и не ФИФА, а другие занятия, увлекающие молодежь. Это лично мое мнение. Совместными усилиями мы обязаны вернуть интерес к футболу со стороны молодежи. И мы хотим сделать это вместе – как и в прежние годы.

Кажется, что мы сможем найти способы и дальше развивать футбол. Чемпионат мира – большое событие, от которого выигрывают все. Всем организациям нужно очень осторожно действовать в его отношении. Мы не будем продвигать идеи, которые могут нанести кому-либо вред.

Но мы также не можем руководствоваться только мнением европейцев. Мы должны уважать все точки зрения", — сказал Инфантино.

Ранее ФИФА уведомила национальные команды о своем намерении проводить чемпионат мира каждые два года.