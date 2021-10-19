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Нововведение планируется ввести с 2026 года.

ФИФА уведомила национальные команды о своем намерении проводить чемпионат мира каждые два года. Изменения должны вступить в силу с 2026 года. Об этом сообщает Cadena SER.

По информации источника, новый международный календарь предполагает, что ведущие игроки будут проводить в сборных около 30 дней в год, а не 50 как сейчас.

При этом квалификационный раунд ЧМ будет состоять из семи матчей, что позволит его проводить в два окна — в октябре и в марте.

По мнению ФИФА, новая реформа позволит сократить нагрузки на ведущих игроков, которые вызываются в национальные команды.

Таким образом, общее число поединков для европейских сборных за четырехлетний период сократится с 44 до 43, а южноамериканских — с 38 до 34.

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