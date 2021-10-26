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Football.ua в мельчайших подробностях разобрал игру сильнейшей команды Австрии на данный момент.

РБ Зальцбург Маттиаса Яйссле умело сочетает преданность своим игровым принципам, высокий уровень интенсивности и максимальную эффективность. На момент создания материала чемпионы Австрии провели 19 официальных матчей в сезоне-21/22, в семнадцати из которых выиграли и в двух сыграли вничью. При этом, нужно отметить, что в случае с компромиссами, оппоненты с трудом унесли ноги. В частности, Севилья на своем поле отскочила в Лиге чемпионов после двух нереализованных Зальцбургом пенальти.

Единственная ничья в австрийской Бундеслиге была зафиксирована лишь в одиннадцатом туре. Дебютный сезон тридцатитрехлетнего Яйссле в качестве главного тренера Зальцбурга ознаменовался десятью победами в десяти стартовых турах чемпионата.

В 12 туре "Красные быки" с показательной легкостью разгромили идущий на втором месте Штурм — 4:1 и оторвались от преследователя на 11 очков! На данном отрезке сезона во внутреннем первенстве РБЗ имеет разницу забитых и пропущенных голов + 24 (31:7). Также, Зальцбург с общим счетом 12:1 разобрался с оппонентами в двух матчах розыгрыша Кубка Австрии.

Поддерживает свое реноме непобедимой команды Зальцбург и в Лиге чемпионов. Ред Булл провел два матча в квалификации с Брондбю и дважды переиграл чемпионов Дании со счетом — 2:1. В групповом турнире команда Яйссле разобралась с чемпионом и обладателем Суперкубка Франции — Лиллем, уверенно выиграла у немецкого Вольфсбурга, а также, превосходя по игре Севилью, каким-то чудом отпустила команду Лопетеги — 1:1.

Уже по ходу сезона, как и киевское Динамо, чемпионы Австрии втягивались в плотный график участника еврокубков, практикуя спарринги с серьезными оппонентами. Зальцбург играл с мадридским Атлетико и Барселоной и в обоих случаях выиграл — 1:0 и 2:1 соответственно. Так что, недооценивающие уровень вполне приличного австрийского чемпионата скептики, не вправе усомниться в значимости впечатляющей беспроигрышной серии команды Маттиаса Яйссле.

После трех туров группового турнира Лиги чемпионов Зальцбург является единоличным лидером группы G и имеет весьма большие шансы на выход в плей-офф. Разберемся с основными тактическими нюансами уникальной по своим стилистическим характеристикам команды.

Ред Булл Зальцбург

Главный тренер: Маттиас Яйссле (Германия, 33 года)

Средний возраст: 23

Игроки национальных сборных: 11

Рыночная стоимость команды: 154,40 млн евро

Самая молодая команда Лиги чемпионов сезона 21/22 играет по базовой схеме 4-4-2 ромб, или 4-1-2-1-2. У украинских любителей футбола эта формация ассоциируется с Зарей Виктора Скрипника. В принципе, приверженность к проактивным методам обороны и активность в переходных фазах игры позволяет находить немало общих черт между командами, но, разумеется, сравнение заканчивается только на игровой стилистике и тренерской философии.

Бюджет, кадровые и административные провалы в луганском клубе не позволяют сравнивать потенциальные возможности команд. На сегодняшний день, Зальцбург является признанным эталоном менеджмента и трансферной политики. Через структуру РБЗ прошли Холланд и Кампль (Боруссия Д), Мане, Кейта и Минамино (Ливерпуль), Дака (Лестер), Упамекано (Бавария), Айдара, Собослаи и Лаймер (РБ Лейпциг), Чалета-Цар (Марсель), Лайнер (Боруссия М), Бериша (Лацио), Шлагер (Вольфсбург)... .

Нужно отметить, что в непростых финансовых условиях текущий трансферный баланс клуба составляет + 53,35 млн. евро! Такому положительному балансу могут позавидовать многие топ-клубы континента, которые находятся в серьезных минусах.

Также, Зальцбург можно смело назвать одним из главных творцов тактических трендов в европейском футболе. РБЗ старается не отставать от своего старшего брата по концерну Ред Булл — Лейпцигу. Недостаток достойных конкурентов в национальном чемпионате Австрии не мешает команде развиваться в соответствии с последними тенденциями футбола. По организации игры, уровню и интенсивности взаимодействий, Зальцбург может послужить хорошим примером многим топ-клубам ведущих европейских чемпионатов.

На схеме выше — ориентировочный состав РБ Зальцбург. По большому счету, у Яйссле есть группа футболистов, которые составляют костяк команды. Помимо грамотной ротации для поддержания оптимального функционального состояния игроков, реальная борьба за место в стартовом составе на данном этапе ведется лишь на нескольких позициях.

Прежде всего, речь идет о правом центральном защитнике, условной "десятке", правой "восьмерке", а также — правом форварде. Место в воротах швейцарского голкипера Кена не подвергается сомнению. Талантливый французский центрбек Моле конкурирует с камерунским сборником — Онгюэне. Оба являются правшами. Левша Вебер (Австрия) на позиции левого центрального является более безальтернативным.

Датчанин Кристенсен и австриец Ульмер (капитан) — основные фланговые защитники. Двадцатиоднолетний малиец Мохамед Камара является главным открытием команды в этом сезоне. После курса молодого бойца в фарм-клубе Зальцбурга — Лиферинге, Камара вернулся в первую команду и решительно завоевал важнейшую роль условной "шестерки". Есть все основания полагать, что мы вскоре увидим этого опорника в одном из топ-клубов европейского футбола. Камара — хорош в единоборствах, быстро принимает решения и владеет качественными длинными передачами.

Также в ромбе в качестве инсайдов стабильно играют австриец Зайвальд, хорват Сучич, Ааронсон (США) и Капальдо (Аргентина), который летом пришел из Бока Хуниорс. Яйссле часто меняет местами левшу и правшу в ромбе. Вероятно, это связано с особенностями плана на игру под определенного соперника.

Основным исполнителем на позиции под нападающими является американец Ааронсон. Быстрый и легкий хавбек, своими эффективными действиями без мяча напоминает Томаса Мюллера. Разумеется, в классе он пока уступает опытному раумдойтеру, но у двадцатилетнего парня есть свой козырь — скорость. Он неплохо атакует глубину.

В линии атаки поочередно играют Шешко (Словения), Адаму (Австрия) и Окафор (Швейцария), которым на троих всего 59 лет. Безальтернативным выглядит роль девятнадцатилетнего Карима Адейеми, который является игроком национальной сборной Германии. Уже этот факт говорит о многом. Адейеми — "двуногий" левша.

Карим очень мобилен, он постоянно находится в движении и обладает отменным таймингом, своевременно открывается в глубину или освобождает пространство для партнера. Хорош в подыгрыше, решителен на завершающей стадии атак. Смело берет на себя инициативу и идет в обыгрыш, когда это нужно. Любопытно, что в этом сезоне юный форвард заработал четыре пенальти в двух матчах ЛЧ.

Удивительно, насколько сыгранной выглядит команда Яйссле. Не смотря на то, что молодой главный тренер только перед сезоном возглавил команду, а ее оптимальный стартовый состав в сравнении с прошлым сезоном изменился процентов на семьдесят. Это говорит об уровне системности работы в структуре Ред Булл. Уход Джесси Марша, как и ранее — Марко Розе, не сказался негативно на стиле и уровне игры команды.

Разумеется, между командами Марша и Яйссле имеются заметные отличия, которые обусловлены технико-тактическими характеристиками отдельных игроков и, допустимой долей оригинальности тренерских идей. При этом, стиль и основные принципы игры Зальцбурга остаются прежними.

Прежде всего — это постоянное движение, причем, движение не только мяча, но и игроков. Уже традиционно, независимо от главного тренера, РБЗ является одним из основных законодателей моды на прессинг и контрпрессинг. При Джесси Марше в разной степени Зальцбург практиковал девять различных тактических схем, основными из которых были 4-4-2 ромб, 4-4-2 и 4-2-2-2.

Яйссле пока активно интерпретирует фирменные "редбулловские" идеи через структуру с ромбом. Но, независимо от формации, команда всегда ищет максимально быстрые пути развития атаки. Игроки создают между собой диагональные векторы, что способствует более эффективной комбинационной игре. Также, диагональное расположение относительно друг друга в фазе игры без мяча, позволяет иметь благоприятные условия для контрпрессинга.

Еще Джесси Марш рассказывал на различных выступлениях и семинарах о значимости так называемой "сети контрпрессинга".

Не зависимо от зоны, в которой команда теряет мяч, сеть контрпрессинга позволяет сжимать время и пространство в зоне мяча. Мяч всегда находится внутри условного треугольника или ромба, что позволяет сразу с трех или четырех сторон оперативно осуществлять давление на владеющего им соперника.

При этом, игроки, занимающие позиции в зоне взаимодействий, в случае успешного продвижения оппонентами мяча, позволяют снова и снова активировать проактивные методы обороны. В большинстве случаев, в переходе из обороны в атаку соперники Зальцбурга оказываются в роли мотылька попавшего в крепкую сеть паука.

Разумеется, в теории, структура контрпрессинга Ред Булла выглядит просто и понятно. На практике, все намного тяжелее. Слаженные и своевременные взаимодействия игроков Зальцбурга достигаются путем достижения многократных повторений специализированных упражнений.

В тренировочном процессе Зальцбурга особое внимание уделяют совершенству проактивных методов обороны с последующим быстрым выходом в атаку. Сами упражнения моделируют подходящие игровые ситуации и вырабатывают динамический стереотип у игроков. В некоторой степени это можно назвать тактической периодизацией.

В конструктивной фазе игры футболисты РБЗ не создают численное преимущество в зоне мяча или равенство в зоне взаимодействий, они целенаправленно перегружают определенные участки поля и затем доставляют туда мяч. Проще говоря, пока соперник ищет и поддерживает баланс в своих оборонительных порядках, команда Яйссле демонтирует структуру оппонентов благодаря подготовленному численному перевесу в будущей зоне взаимодействий.

Если соперник реагирует стягиванием сил, это создает возможность перевода мяча за пределы зоны взаимодействий, в частности, в изоляцию на дальний фланг. Потеря мяча в зоне взаимодействий автоматически активирует контрпрессинг, что в большинстве случаев приносит больше пользы РБ, чем оппонентам. Чемпионы Австрии наиболее опасны именно в переходе от обороны к атаке на половине поля соперника.

На скриншоте ниже — более конкретный пример подготовки к перегрузу зоны мяча.

Традиционно, синим цветом у нас отмечена линия обороны, желтым — полузащиты, красным — атаки. В данном случае, пара форвардов, две "восьмерки" и "десятка" стягиваются к левому полуфлангу, куда вот-вот после непродолжительного короткого розыгрыша будет переведен мяч. В таких ситуациях, даже если оборону соперника не удастся прорвать, а контрпрессинг не принесет своих плодов, то Камара и Ульмер смогут притормозить возможный выход Севильи в быструю атаку.

Ниже — пример из матча с Лиллем. Вебер делает заброс в зону Адейеми, куда еще перед передачей начали стягиваться Ааронсон и Сучич.

Зальцбург любит перегружать зоны не только в позиционных атаках.

Команда Яйссле владеет богатым арсеналом розыгрышей стандартных положений, среди которых достойное место занимает вариант, именуемый "Спартой", когда группа игроков перед прямой подачей с углового перегружает вратарскую площадь и на законных основаниях практически блокирует действия вратаря.

Независимо от тренерского состава РБЗ всегда хорошо обучен в разных аспектах игры. Команда, способна держать баланс и контролировать темп в противостояниях с такими соперниками, как Севилья и Лилль, создавая условия для организации быстрых выходов в атаку. В то же время, в чемпионате Австрии Зальцбургу, как правило, приходится действовать с позиции силы.

У команды хорошо поставлена позиционная игра в атаке. Мы имеем традиционную для базовой схемы 4-4-2 ромб структуру билд-апа — 2-3, где футболисты располагаются по диагональным векторам относительно друг друга. Если Зальцбургу противостоит соперник с интенсивным высоким прессингом, то к Камара опускается один из инсайдов, в большинстве случаев — Зайвальд.

Во второй фазе позиционного наступления Зальцбург часто держит сзади тройку игроков. В частности, если у соперника в передней линии обороны пара нападающих. В эти моменты между центрбеками может садиться Камара. Иногда малиец действует выше, а один из фланговых защитников остается в линии с центральными. Обратите внимание на позиции форвардов команды Яйссле. Они широко расходятся и, по сути, занимают позиции в полупространствах.

Положение ромба зависит от положения мяча. Если наблюдать за ним с позиции обороняющихся, Камара является его вершиной, а сама фигура в динамике напоминает маятник, который совершает колебания в сторону фланга, на котором находится мяч.

На схеме выше — пример условного колебания этого маятника. Широкие позиции форвардов позволяют одному из них всегда находиться в зоне взаимодействий. Пространство межу нападающими закрывают "десятка" (Ааронсон) и правая "восьмерка" (Сучич).

В зоне мяча создается треугольник или ромб, а перегруз линии обороны соперника шестью футболистами заставляет оппонентов сжимать структуру, освобождая вертикальные коридоры вне зоны взаимодействий. В подобных ситуациях Зальцбург часто переводит мяч на противоположный фланг.

При развитии позиционной атаки через центральную зону, в одну линию между форвардами поднимается атакующий хавбек (Ааронсон). Пятерка футболистов в линии атаки, гарантирует свободное пространство на обоих флангах. Линии обороны вынуждены сужаться.

В матче с Лиллем был отрезок, в котором правый угол ромба — Зайвальд, опускался правым центральным защитником для розыгрыша мяча. Соответственно, Кристенсен поднимался вверх по флангу. Вероятно, этот маневр был попыткой освободить, как можно больше пространства на правом фланге.

Зальцбург хорош в контроле мяча, но при этом команда абсолютно не злоупотребляет стерильным владением. Каждый игрок ищет возможность для обострения игры. При розыгрыше мяча любой маневр форварда в сторону или назад является импульсом для ближайшего хавбека для атаки глубины.

Если в недодачу открываются полузащитники, то это сигнал для рывка форварду. Забросы за спины защитникам — важный инструмент в системе игры Зальцбурга. Даже если оппоненты предельно внимательны и не дают забросить мяч себе за спины, то атака глубины позволяет создавать разрывы между линиями обороны, что соответственно дает время и пространство полузащитникам.

Не смотря на всестороннее развитие команды, ее самым грозным оружием являются действия в переходе от обороны к атаке. Зальцбург очень опасен в быстрых выходах. Наличие двух форвардов и атакующего полузащитника всегда держат атакующего соперника в тонусе. При появившихся предпосылках к перехвату мяча "десятка" быстро поднимается в линию атаки. На скриншоте выше ситуация, в которой в центре поля Зальцбург создал ситуацию 3 в 3.

Прессинг РБ Зальцбург — это тема, заслуживающая отдельного материала. Структура давления может варьироваться в зависимости от схемы и системы игры соперника. Чемпионы Австрии используют смешанный вид прессинга. Где-то контролируется зона, где-то игроки разобраны один в один.

Часто можно наблюдать, как Зальцбург манипулирует оппонентом, направляя развитие его позиционной атаки в нужном для РБ направлении. Когда мяч доставляется в определенную зону, активируется ловушка, и игроки переходят к активной фазе коллективного отбора. То есть, цель давления в разных матчах может отличаться, соответственно, коррективы вносятся и в структуру прессинга.

На схеме выше — структура прессинга Зальцбурга в домашнем матче с Брондбю. В этой системе ромб временно растворялся. Все игроки были наделены персональными ориентировками, тогда как правый центральный полузащитник Сучич с большим зазором контролировал левого центрального защитника Брондбю.

Фактически датчане были поставлены перед фактом — или вынос в поле или игра через левого центрбека. Когда голкипер выбирал второй вариант, Сучич и Кристенсен активировали давление. Остальные игроки чемпионов Дании были разобраны персонально.

Вот похожая структура прессинга из матча с Севильей. Здесь свои особенности. Под каждую схему и под каждого конкретного соперника штаб Яйссле эксклюзивно настраивает свою прессинг-машину.

Не зависимо от дальнейших результатов команды, за ней хочется следить. РБ Зальцбург — один из немногих коллективов, который не просто играет в современный футбол, но и в некоторой степени, является проводником в футбол будущего.