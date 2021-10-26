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Экс-наставник скончался в возрасте 73 лет.

В возрасте 73 лет скончался президент шотландского Рейнджерс Уолтер Смит.

Бывший шотландский футболист и тренер известен в первую очередь как тренер. За свою карьеру он дважды тренировал "Джерс", с которыми в общей сложности завоевал 10 чемпионств Шотландии, 5 Кубков Шотландии, 6 Кубков Лиги, а также выводил команду в финал Кубка УЕФА-2008.

"От имени совета директоров, персонала и игроков Рейнджерс я выражаю свои глубокие соболезнования семье Смит. Уолтер оставляет после себя жену, детей и внуков, о которых мы думаем и молимся в это трудное время", — приводит слова председателя Рейнджерс Дугласа Парка официальный сайт клуба.