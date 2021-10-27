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Две организации намерены серьезно бороться против нового турнира.

Международная ассоциация профессиональных футболистов и Ассоциация европейских профессиональных футбольных клубов намерены серьезно противостоять Суперлиге и идее проведения Чемпионата мира каждые 2 года.

Две организации разработали "манифест управления", основные принципы которого гласят: "Все заинтересованные (футболисты и клубы) стороны несут коллективную ответственность за структуры управления, должны принимать активное участие в решении различных вопросов, иметь решающее влияние на них."

Таким образом, данный манифест выглядит как прямой вызов УЕФА и ФИФА, где нет представителей футболистов и национальных лиг, а также нет представителей болельщиков в ключевых комитетах.

Также отмечается, что Совет по стратегии развития профессионального футбола, в которых входят представители УЕФА, Fifpro и EPFL не собирался более двух лет.

Выступая в Брюсселе, генеральный директор Fifpro сделал следующее заявление: "Некоторые клубы, которые имеют решающее влияние в мировом футболе в итоге хотели отколоться от остальных, в то время как менее статусные клубы начали сопротивляться. Это о чем-то говорит", — заявил Йонас Баер-Хоффманн.

Также функционер отметил, что коммерческой стороне футбола уделяется повышенное внимание. Больше, чем она того заслуживает.

Представитель PFA (Ассоциация профессиональных футболистов) также отметил, что заявления Арсена Венгера относительно проведения Чемпионата мира каждые два года носят лишь консультативный характер, ведь переговоры должны происходить до презентации, если представителей сборных и футболистов считают заинтересованной стороной.

Таким образом, мы можем наблюдать новый виток борьбы в футбольных верхах мира, где к Александару Чеферину присоединились другие авторитетные организации.