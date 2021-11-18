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Клуб оформил договор с молодым специалистом.

Шотландский Рейнджерс объявил о назначении на пост главного тренера Джованни ван Бронкхорста.

Пока неизвестно, на какой срок пописан контракт с 46-летним специалистом. Он стал 17 тренером в истории клуба и заменил ушедшего в Астон Виллу Стивена Джеррарда.

Отметим, что в бытность футболиста ван Бронкхорст защищал цвета клуба с 1998 по 2001 год.

"Я очень рад вернуться в Рейнджерс в качестве нового менеджера клуба. Мне так повезло, что я буду работать с командой, которая занимает высокие места на всех фронтах и ​​в значительной степени имеет волю к победам.

Я с нетерпением жду начала работы, которая уже была проделана вместе с Россом Уилсоном и правлением клуба, и я благодарен за возможность снова поработать в этом огромном футбольном клубе", — сказал специалист.